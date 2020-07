Premier League : Arsenal peut s'en vouloir contre Leicester

Après la victoire de Chelsea à Crystal Palace plus tôt dans la soirée sur le score de trois buts à deux, la pression était sur Leicester, qui avait vu les Blues leur prendre la troisième position de Premier League. Les Foxes se déplaçaient à Londres pour affronter un Arsenal en grande forme après leur victoire sur les Wolves il y a quelques jours. Mais tout a bien commencé pour les Gunners.

En effet, dès la 21e minute, Dani Ceballos se régalait, envoyait dans la profondeur Saka, qui envoyait un amour de ballon au second poteau pour Aubameyang qui ne se faisait pas prier pour transformer l'offrande. Alexandre Lacazette puis Bellerin s'essayaient, mais sans succès. Keleshi Iehanacho pensait égaliser, mais son but était refusé. En seconde période, Lacazette pensait trouver le chemin des filets, mais voyait son but refusé pour hors-jeu à son tour. La VAR allait encore frappé puisque Nketiah, entré en jeu (71e) allait écoper d'un carton rouge (75e). Juste après Arsenal subissait et Jamie Vardy égalisait (87e). Malgré de nombreuses tentatives des Foxes et 8 minutes de temps additionnel, le score en restait là. Les Foxes restent à un point de Chelsea et lorgne encore la troisième position.