Manchester City : Raheem Sterling poussé vers la sortie ?

Moins utilisé que par le passé par Pep Guardiola (50 ans), Raheem Sterling ne connaît pas sa meilleure saison avec Manchester City. Même s'il a débuté 24 matches de Premier League et six matches de Ligue des champions cette saison (43 apparitions toutes compétitions confondues, 13 buts et 11 passes décisives), l'international anglais a vu Phil Foden lui passer devant petit à petit. Et alors qu’il lui reste deux ans de contrat, l’ailier de 26 ans pourrait bien être amené à partir cet été.

Selon les informations de Football Insider, Guardiola ne considère plus Sterling comme étant aussi indispensable que par le passé et serait donc prêt à le vendre. Cette vente, estimée à 80 millions d’euros, pourrait permettre à City de reconstruire totalement sa ligne d’attaque puisque le technicien espagnol pense notamment à Erling Haaland et Jack Grealish.