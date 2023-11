Serie A : l’AC Milan s’en sort très bien face à Lecce mais perd Rafael Leão sur blessure

L’AC Milan aura connu l’ascenseur émotionnel cet après-midi au Stadio Via del Mare. En déplacement dans la région des Pouilles pour y affronter Lecce, les Rossoneri ont été tenus en échec (2-2), malgré un avantage de deux buts au départ mais surtout au terme d’un match haletant et riche en rebondissements. Si la sortie sur blessure de Rafael Leão dès la 10e minute laissait présager une soirée compliquée, les joueurs de Stefano Pioli prouvaient pourtant le contraire rapidement. Peu avant la demi-heure de jeu, Olivier Giroud inscrivait son 7e but de la saison sur un service de Théo Hernandez (28e, 0-1), tandis que le Néerlandais Tijjani Reijnders enfonçait le clou sept minutes plus tard (35e, 0-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 23 12 6 7 2 3 20 14 14 Lecce 14 12 -3 3 5 4 13 16

Mais résilient et accrocheur, Lecce aura su faire déjouer les pronostics. L’élément déclencheur ? Probablement les changements opérés par Roberto D’Aversa à l’heure de jeu avec les entrées saignantes de Nicolas Sansone et de l’ancien Toulousain Alexis Blin. Les deux joueurs avaient d’ailleurs besoin de seulement trois minutes pour s’illustrer. Sur corner, le Français déviait astucieusement le ballon pour l’Italien au deuxième poteau (1-2, 66e). Quatre minutes plus tard, l’ancien joueur de Villarreal endossait le costume de passeur décisif pour Banda (2-2, 70e). Rassérénés, les Salentini étaient même tout proches de prendre l’avantage, toujours grâce à Sansone. Sur un centre, l’Italien trouvait le poteau d’un Mike Maignan battu (85e), avant de décocher une frappe surpuissante quelques instants plus tard (89e). Mais alors qu’Olivier Giroud était expulsé pour des mots peu poétiques envers l’arbitre de la rencontre, Lecce croyait au succès après le superbe but de Piccoli. Il n’en était finalement rien puisqu’il était refusé pour une faute antécédente (90+4e). Avec ce résultat, l’AC Milan stagne à la 3e place mais reste surtout à la portée de Naples, qui recevra Empoli ce dimanche. Lecce est 13e de Serie A.