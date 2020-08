PSG-Bayern : la rage de Presnel Kimpembe

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain avait rendez-vous avec l'histoire. Malheureusement pour eux, les Parisiens se sont inclinés sur le score d'un but à zéro face au Bayern Munich. Alors que les joueurs de Thomas Tuchel viennent de quitter Lisbonne pour revenir dans la capitale française, Presnel Kimpembe, l'un des meilleurs ce dimanche, a tenu à envoyer un petit tweet concernant cette finale de Ligue des Champions perdue.

La suite après cette publicité

« 10% de fierté, mais 90% de rage. La fierté d’avoir été enfin là, la rage d’avoir été enfin si près, avec ce groupe-là et battus par un but de mon frère ... Général, je suis fier de toi. Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner », a ainsi gazouillé le défenseur central parisien. Le terme « Général » faisant probablement référence à son ami, buteur hier, Kingsley Coman.