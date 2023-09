Liverpool : Mohamed Salah n’ira pas à Al-Ittihad cet été

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite se confronte à un nouveau coup dur pour attirer un grand nom du football européen. Après avoir perdu sa bataille avec la MLS pour s’attacher les services de Lionel Messi, finalement parti à l’Inter Miami, la Saudi Pro League avait tenté de s’offrir l’attaquant international égyptien Mohamed Salah, sous contrat avec les Reds jusqu’en 2025, et n’avait pas lésiné sur les moyens. Car oui, Al-Ittihad, champion d’Arabie saoudite en titre et déjà détenteur de stars européennes (Benzema, Kanté, Fabinho…), avait transmis un contrat entre 500 et 600 millions de dollars sur trois ans pour persuader le Pharaon de 31 ans de rejoindre la SPL.

Néanmoins, les Reds avaient déjà refusé un chèque de 100 millions d’euros dégainé par le Club du Peuple pour le libérer de ses deux dernières années de contrat. Finalement, l’international aux 88 sélections (49 réalisations) ne va pas s’envoler pour l’Arabie saoudite. En effet, selon nos informations, Mohamed Salah ne quittera pas Liverpool pour s’engager avec le club basé à Djeddah cet été, alors que le mercato saoudien clôt ses portes le 7 septembre, soit ce jeudi. Néanmoins, les Jaune-et-Noir continuent d’être actif à quelques heures de la fin du mercato estival et vont essayer de conclure l’arrivée du défenseur central italien du Real Betis Luiz Felipe.