Mercato Liverpool : les détails du contrat faramineux de Mohamed Salah à Al-Ittihad !

Décidément, l’Arabie saoudite ne semble pas être tout à fait satisfaite du mercato estival réalisé jusque-là. En effet, le gouvernement du Royaume a déjà investi plus de 840 millions d’euros pour mettre la lumière sur son championnat, la Saudi Pro League, et ne devrait pas s’arrêter là. En effet, le Fonds d’Investissement Public, qui s’occupe de renforcer les quatre grandes équipes : Al-Hilal et Al-Al-Nassr pour la capitale Riyad, et Al-Ahli et Al-Ittihad pour Djeddah, deuxième ville du pays.

La dernière cible du Royaume arabe est tout simplement Mohamed Salah, l’attaquant-vedette de Liverpool. Sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2025, l’international égyptien est dans le viseur d’Al-Ittihad, champion d’Arabie saoudite en titre qui a déjà réalisé un mercato d’envergure, puisqu’il a déjà enrôlé Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho ou encore Jota. De quoi confirmer les ambitions des Jaune-et-Noir, déjà leaders de la SPL après quatre journées et un sans-faute (4 victoires en autant de matches).

Liverpool retient Salah… pour le moment

Néanmoins, la formation de la Mersey retient toujours son ailier de 31 ans, et ce malgré l’offre faramineuse de 100 millions d’euros du club saoudien. Pourtant, le numéro 11 des Reds vient tout juste de quitter le centre d’entraînement de Liverpool, rendant son départ pour l’Arabie saoudite de plus en plus probable. Pour l’attirer dans ses filets, le Club du Peuple a transmis un contrat mirobolant pour le libérer de ses deux dernières années de contrat avec les sextuples vainqueurs de la Ligue des champions.

En effet, selon nos informations, un contrat de quatre ans a été proposé à Mohamed Salah, assorti de trois années supplémentaires de droits d’image en tant qu’ambassadeur du pays, comme l’ont déjà fait Benzema, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo. Si le LFC accepte de quitter l’Angleterre pour le Moyen-Orient, le Pharaon touchera un salaire total compris entre 500 et 600 millions d’euros sur les quatre saisons, soit plus de 100 M annuels. De quoi devenir l’un des plus gros contrats du football mondial…