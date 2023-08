OM : deux clubs d’Arabie saoudite veulent faire une offre pour Azzedine Ounahi !

La suite après cette publicité

Il est l’un des joueurs qui ont donné pas mal d’illusions aux supporters de l’Olympique de Marseille. Étincelant durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Azzedine Ounahi (23 ans) avait été l’une des stars du dernier mercato hivernal. Au final, c’est l’OM qui avait raflé la mise en offrant à Angers un chèque de 10 M€ plus un pourcentage de 30% à la revente.

Une situation qui a changé

Arrivé sur la Canebière, Ounahi avait immédiatement marqué des points en inscrivant un très joli but face à Nantes le 1er février 2023, lors de sa première apparition sous le maillot olympien. Malheureusement pour lui, sa saison 2022/2023 s’est arrêtée en mars, la faute à une blessure au genou.

Revenu cet été, Ounahi suscitait logiquement beaucoup d’attentes. Mais depuis que Marcelino a repris les rênes de l’équipe marseillaise, l’international marocain (18 sélections, 2 buts) évolue sur le côté gauche du 4-4-2 de l’Espagnol. Pas évident pour lui puisqu’il ne possède pas le profil d’un joueur de côté. Marcelino avait alors essayé de se justifier.

Une offre entre 15 et 20 M€

«On a pris cette décision de le mettre à ce poste. Il est prêt à faire ce qu’on lui demande, on en a discuté. Il a mis un beau but samedi, ça va l’aider à gagner en confiance par rapport à ce qu’on lui demande. Ma conception du football est collective. Pour moi, le plus important, c’est la performance collective de l’équipe.» Mais visiblement, cette explication ne suffit pas.

L’Équipe révèle en effet que la situation actuelle du joueur est très éloignée de ses objectifs phocéens. Résultat : deux clubs d’Arabie saoudite sont à l’affût. Il s’agit d’Al-Hilal, le club de Neymar, et d’Al-Ahli. L’intérêt du deuxième club cité serait plus prononcé, mais les deux seraient prêts à offrir entre 15 et 20 M€ à l’OM pour Ounahi. Obligé de vendre pour renflouer ses caisses, Pablo Longoria tente déjà de vendre Mattéo Guendouzi. Sera-t-il séduit par l’approche saoudienne pour Ounahi ?