PSG : Angel Di Maria manque encore de rythme

Angel Di Maria se sentira bien seul ce soir sur la pelouse du RB Leipzig. Ses deux compères habituels, Neymar et Kylian Mbappé, ne sont pas du voyage. Autant dire que l'Argentin aura la responsabilité de mener l'attaque parisienne, avec probablement Kean et Sarabia. Cependant, il ne faut pas non plus demander la lune au gaucher, a prévenu Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Oui il est toujours clé mais il manque aussi de rythme. On ne peut pas attendre trop de lui car il revient d’une suspension de 4 matches. C’est un gars qui aime jouer beaucoup, il a besoin de ça pour gagner en confiance dans la finition et le dribble. Il a seulement joué la Ligue des Champions avec nous et je ne veux pas lui mettre toute la pression sur les épaules mais comme toujours, c’est un joueur super important et clé pour nous », a déclaré le coach allemand, qui sera bien content de pouvoir compter sur son Argentin.