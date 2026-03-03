Flamengo : Filipe Luís, les dessous d’un licenciement choc au Brésil

Dans le monde du football, on a connu des entraîneurs qui ont sans doute fait exprès de « balancer » un match pour se faire limoger dans la foulée. Mais rares ont été ceux à s’être fait virer après avoir remporté un match (0-8). C’est pourtant ce qui est arrivé cette nuit à Filipe Luís. L’entraîneur de Flamengo venait de remporter la demi-finale du championnat carioca contre Madureira (0-8), avant d’apprendre qu’il était démis de ses fonctions un an et demi après avoir pris les rênes de l’équipe première. « Le Clube de Regatas do Flamengo annonce qu’à compter de ce mardi, Filipe Luís ne sera plus à la tête de l’équipe professionnelle. Ivan Palanco (entraîneur adjoint) et Diogo Linhares (préparateur physique) quittent également le club. Le Flamengo remercie l’ancien athlète et entraîneur Filipe Luís pour tout ce qui a été accompli et partagé au cours de cette aventure. Le club lui souhaite beaucoup de succès et de chance dans la suite de sa carrière professionnelle », peut-on lire dans le communiqué publié par le club carioca.

Filipe Luis et ses joueurs ne s’y attendaient pas

Pour remplacer Filipe Luis, la presse brésilienne évoque déjà le nom de l’ex-coach de l’AS Monaco, Leonardo Jardim. Mais au Brésil, le licenciement du coach du Mengão en a surpris plus d’un. Flamengo n’occupe que la onzième place du classement de Série A brésilienne après une défaite, un nul et une victoire en trois matches et signe le pire début de saison depuis 10 ans avec cinq défaites en onze matches, dont celles en finale de Supercoupe du Brésil (contre Corinthians) et en Recopa Sudamericana (face à Lanús). Filipe Luis quitte Flamengo après 101 matchs et un taux de réussite de 69,9 % : 63 victoires, 23 nuls et 15 défaites, dont cinq rien qu’en 2026. Cependant, malgré ce triste bilan pour démarrer l’année 2026, l’ancien latéral âgé aujourd’hui de 40 ans semblait conserver un important crédit après un exercice 2025 exceptionnel ponctué par des sacres en Copa Libertadores, en Série A brésilienne, en championnat carioca et en Supercoupe du Brésil. Le tout sans oublier une finale de Coupe intercontinentale (perdue face au PSG, 1-1 puis 2-1 aux t.a.b.) et une prolongation jusqu’en 2027 signée le 29 décembre dernier. Cet événement en a donc scotché plus d’un au Brésil.

«Filipe Luís n’est plus l’entraîneur du Flamengo. Ce qui est incroyable, ce n’est même pas qu’il ait été limogé après une victoire (0-8), qui était en réalité insignifiante compte tenu de la disparité entre les deux équipes. Ce qui est vraiment impressionnant, c’est qu’il quitte le club en tant que champion d’Amérique et du Brésil en titre, à quelques jours d’un Fla-Flu qui lui permettrait de remporter (un autre) championnat Carioca », a écrit le consultant d’UOL Esporte, Julio Gomes. « Le licenciement de Filipe Luís a suscité un sentiment de surprise et d’incrédulité non seulement chez l’entraîneur, mais aussi chez presque toutes les personnes liées au quotidien du football du Flamengo. L’annonce faite à 1 heure du matin a provoqué des réactions chez les joueurs », peut-on lire dans Globo, qui ajoute que plusieurs éléments de l’effectif ont envoyé des messages de soutien à leur ex-entraîneur. Mais comment en est-on arrivé là ? À l’issue de la demi-finale du championnat carioca remportée hier, Filipe Luís s’est présenté normalement en conférence de presse.

Luiz Eduardo Baptista a eu la peau de son entraîneur

Conscient d’avoir gagné face à un adversaire plus modeste, l’ex-coach de Flamengo assurait comprendre la déception des supporters rubro-negros après ce début d’année compliqué. « Je comprends parfaitement. J’aime me rappeler que je portais le maillot du Flamengo quand j’étais petit, je suis supporter du Flamengo comme eux. (…) En tant qu’entraîneur, dès que j’ai voulu commencer ici et que le club m’a ouvert ses portes, je savais tout. Je sais que les supporters ont cru en moi, m’ont donné beaucoup de confiance, ont convaincu la direction de me laisser à mon poste. Je ne suis pas du genre à faire des tacles, à crier, mais je suis du genre à respecter l’écusson. » C’est après que tout s’est accéléré. Lance! révèle que le président du club, Luiz Eduardo Baptista, a demandé à son directeur sportif José Boto d’aller voir Filipe Luís après son exercice médiatique afin de lui communiquer son licenciement dans une conversation de moins d’une minute. Une annonce qui a donc pris par surprise le principal intéressé.

Pour expliquer le choix de la direction de Flamengo de se séparer de son coach, Globo explique qu’il s’agit du résultat d’une relation entre Filipe et son président qui n’a jamais été idéale. En 2024, lorsque Filipe Luís a été intronisé à la tête de l’équipe première, il n’était pas le choix premier de Baptista, qui rêvait d’Abel Ferreira (Palmeiras). Cependant, face aux trophées remportés immédiatement par son coach, le boss du Mengão a dû faire profil bas et le maintenir en poste. Les premiers accrochages entre les deux parties se sont produits en fin d’année dernière, lorsqu’elles négociaient la prolongation du technicien. Face à ces discussions difficiles, Filipe Luís s’est senti exposé par la fuite d’informations, tandis que sa direction aurait souhaité qu’il fasse davantage de concessions sur le plan financier. À cela s’ajoute la décision de Bapista de faire jouer les joueurs de l’équipe première dans le championnat carioca pour remplacer les U20 qui ne donnaient pas satisfaction. Un choix qui a agacé le staff. Après avoir maintenu Filipe Luís en poste contre son gré, Baptista semblait finalement attendre les premiers faux pas de son entraîneur pour l’envoyer au chômage. Ce qu’il a fait en sautant sur l’occasion après les mauvais résultats du début de cette année 2026.