Real Madrid : l’attitude de Kylian Mbappé ne passe pas

Sa prestation face à l’Atlético de Madrid, venue ponctuer une série de trois rencontres sans marquer, avait valu de vives critiques à Kylian Mbappé. Inexistant face au voisin madrilène, le Bondynois avait ainsi pris une avalanche de critiques dans les médias madrilènes, et ce malgré la victoire 2-1 de l’écurie entraînée par Carlo Ancelotti. Face au Rayo Vallecano ce week-end, en Liga, le Français a retrouvé le chemin du but, et son équipe s’est encore imposée sur le score de 2-1. Suffisant pour calmer les critiques ?

Pas vraiment. Bien au contraire même. Et ce n’est pas seulement son niveau sportif qui est remis en cause par les supporters et par une partie des médias espagnols. Effectivement, le langage corporel et l’attitude du Français posent problème pour certains. « Je suis irrité par la célébration qu’il a aujourd’hui après son but. Le langage corporel de Mbappé est de quelqu’un d’aigri, et ce n’était pas comme ça avant. On doit se demander pourquoi cela a changé », a par exemple lancé le journaliste Pablo Lopez de Radio Marca.

La comparaison avec Vinicius Jr fait mal

« Mbappé, tout d’un coup, a arrêté de sourire », peut-on lire dans un article de Marca. Et là aussi, la comparaison avec Vinicius Jr est inévitable, alors que la presse explique aussi que la relation entre les deux hommes est loin d’être idéale. Il ne s’agit pas forcément du niveau affiché par chacun puisque le Brésilien est loin d’être au top actuellement, mais surtout de l’attitude des deux. « Vinicius fait beaucoup plus de choses que Mbappé, si vous comptez les actions sur l’aile gauche, peut-être qu’il en a fait 30, et Mbappé en a fait 10 et sur les 10, il en a fait 8 mal. Donc les gens ne vont pas siffler Vinicius parce qu’il y va encore et encore, il contrôle, il sprinte, il dribble, il ne fait pas tout bien, mais il fait beaucoup de choses. Mbappé, il y a des moments du jeu où il apparaît très peu et ça, ça ne plaît pas au Bernabéu », a expliqué Jesus Gallego, journaliste de la Cadena SER.

« Pour les fans, Vinicius fait partie des leurs et ce n’est pas le cas de Mbappé. L’attitude est importante pour un joueur du Real Madrid, Vinicius est l’un des leurs, et s’il rate un dribble, il revient défendre, encourage les tribunes, et Mbappé ne peut pas se débarrasser des refus successifs au Real Madrid et cela rend le public un peu méfiant et le met en probation. Contre City, c’est une idole, mais les fans lui demandent d’être le Mbappé de City tous les jours », a expliqué son collègue Santi Giménez. Clairement, le comportement de Mbappé va être observé à la loupe mercredi lors du match retour face à l’Atlético…