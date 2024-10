OM : Roberto De Zerbi se fiche complètement de l’évolution du PSG

Présent en conférence de presse avant le choc entre l’OM et le PSG, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a été questionné sur l’évolution de la formation parisienne. Interrogé sur les pertes de certaines individualités, le technicien italien a cependant avoué qu’il ne s’intéressait pas aux Rouge et Bleu. «Le PSG, ce n’est pas mon équipe. Je me concentre sur l’OM», a tout d’abord lancé RDZ.

Et d’ajouter : «je ne sais pas s’ils sont plus ou moins forts que l’an dernier. L’OM doit préparer tous les matchs pour être acteur et protagoniste. Cela se fait contre le PSG ou n’importe quelle équipe, cette année ou dans deux saisons. C’est plus ça qui m’empêche de dormir la nuit, pas de savoir si le PSG est plus ou moins fort que les années précédentes». Le Classique est lancé.

