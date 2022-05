Puma et LaLiga présentent le ballon de la saison prochaine

Puma et LaLiga ont dévoilé le ballon que les joueurs de Liga se disputeront au cours de 380 matchs de la saison 2022-2023. Le PUMA ORBITA LaLiga, nom donné au ballon, se veut innovant et design selon l'équipementier. A Madrid, Óscar Mayo, directeur général exécutif de LaLiga et Javier Ortega, directeur général PUMA, étaient chargés de la présentation du nouveau ballon dans un restaurant de la capitale.

Dévoilé simultanément dans 6 pays (Espagne, Corée du Sud, Égypte, Mexique, Afrique du Sud et Thaïlande), le ballon sera mis en valeur à travers une campagne commerciale dans laquelle les joueurs de l'écurie Puma évoluant en Liga seront présents, tels que Jan Oblak, Antoine Griezmann, Memphis Depay, Stefan Savic et Yunus Musah.