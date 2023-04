RC Lens : Brice Samba loue l’audace de ses coéquipiers

Interrogé après le coup de sifflet de final au Roazhon Park, le gardien de but du RC Lens Brice Samba (28 ans), vainqueur du Stade Rennais ce soir (1-0), a tenu à mettre en lumière la détermination des siens en terres bretonnes. Un succès qui permet aux Sang-et-Or pour chiper la deuxième place du classement à l’OM, tenu en échec contre Montpellier vendredi (1-1).

«On savait en venant ici que ça allait être un match très difficile. Chapô aux mecs encore une fois. Il va rester 9 journées maintenant et on va tout donner jusqu’à la fin (…). Peu importe le stade, peu importe contre qui on joue, on ose et je pense que c’est la clef de notre réussite cette saison», a déclaré le néo-international tricolore au micro de Canal +, des propos récoltés par RMC Sport.

