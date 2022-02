Le roi Kylian Mbappé met l'Europe à ses pieds

La suite après cette publicité

La France salue son héros national

La planète football avait les yeux rivés hier sur la pelouse du Parc des Princes, théâtre de l'affrontement entre le Paris SG et le Real Madrid. Grâce à une prestation collective aboutie de la première à la dernière minute, les hommes de Mauricio Pochetinno ont remporté la première manche de ces 8ème de finale de la Ligue des Champions (1-0). Dans une ambiance des (très) grands soirs, Kylian Mbappé a terrassé les Madrilènes dans les dernières secondes. Preuve que le génie français a encore bien la tête au PSG, malgré les rumeurs persistantes d'un départ au Real Madrid. Comme bien souvent cette saison, le crack français a sorti la cape de super-héros pour sauver la maison Rouge et Bleus. Sur sa première page, le journal L'Équipe le met à l'honneur : «Mais si, c'est encore lui !», avec un petit jeu de mots en référence à son coéquipier argentin Lionel Messi qui a loupé un penalty. Pour le journal Le Parisien, c'était un «Mbappé Royal» qui a fait «exploser le Parc des Princes en offrant la victoire à son équipe.» Dans ses pages intérieures, Le Progrès estime que «Mbappé récompense Paris», car les Rouge et Bleu ont eu les occasions et auraient pu s'imposer plus largement s'ils s'étaient montrés plus adroit devant le but.

Kylian Mbappé impressionne en Espagne

En Espagne, la performance de Kylian Mbappé n'est pas passée inaperçue non plus. La preuve, aucune Une ne fait référence au Real Madrid, c'est bien le champion du monde français qui est sous le feu des projecteurs. «Qu'est-ce que Mbappé est bon !», s'exclame Marca, journal pro-Madrid. Même son de cloche du côté de AS, la prestation des Madrilènes est bel et bien reléguée au second plan, il n'y en a que pour Mbappé. Le journal madrilène estime que ce gamin est une «bombe» ! Pour Mundo Deportivo, c'est carrément «la victoire de Mbappé sur le Real.» Il faut aller du côté du quotidien généraliste El País pour voir un petit mot sur la prestation des hommes de Carlo Ancelotti. «Mbappé a fait payer Madrid» qui a refusé de jouer son football habituel.

L'Europe encense le gamin de Bondy

L'énorme prestation de Kylian Mbappé fait évidemment le tour d'Europe comme en Italie, où le Corriere dello Sport qualifie le génie français de véritable «prodige» qui a battu "son" équipe du Real. En faisant référence aux envies du Real Madrid de le recruter l'été prochain. Pour La Gazzetta dello Sport, Paris a un «phénomène dans son équipe» que le Real ne peut qu'admirer chez l'adversaire «pour le moment», précise le journal au papier rose. Même La Dernière Heure fait sa Une sur ce match et indique que «Mbappé est plus fort que Courtois». Enfin, dans ses pages intérieures, le Daily Mail rapporte que Mbappé a fait sa «spéciale en solo et montre pourquoi le Real veut le recruter». Il n'y en a que pour Kylian Mbappé en ce mercredi matin. Et c'est amplement mérité.