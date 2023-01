Manchester City - Tottenham : les compositions officielles

Manchester City et Tottenham s’affrontent du côté de l’Etihad Stadium dans la cadre d’un match en retard comptant pour la 7e journée de Premier League. Mal en point, City reste sur deux revers consécutifs toutes compétitions confondues et doit s’imposer ce soir pour ne pas laisser Arsenal s’envoler encore un peu plus en tête du classement. Pour Tottenham c’est une situation semblable, les Spurs se sont inclinés 2-0 le weekend dernier face à Arsenal, une réaction est donc attendue de leur part. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Pep Guardiola bouscule ses habitudes et abandonne son 4-3-3 pour un 4-4-2. On retrouve le récent champion du monde Alvarez en pointe avec Haaland, De Bruyne et Bernardo Silva sont remplaçants. Côté Spurs, Antonio Conte articule son onze de départ en 3-4-2-1. Lloris est bien évidemment titulaire, tout comme Kulusevski aux côtés de Son et de Kane.

Riyad Mahrez donne l’avantage à City !

Les compositions

Manchester City : Ederson - Lewis, Stones, Akanji, Ake - Mahrez, Gundogan ©, Rodri, Grealish - Alvarez, Haaland.

Tottenham : Lloris © - Romero, Dier, Davies - Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic - Kulusevski, Kane, Son.