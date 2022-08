OM : Alexis Sanchez surpris par l'accueil des supporters

La suite après cette publicité

Lors de sa présentation face aux journalistes, la nouvelle recrue estivale de l'Olympique de Marseille Alexis Sanchez (33 ans) a été surpris par les supporters à son arrivée dans la cité phocéenne mardi soir. L'international chilien s'est également dit bientôt prêt à retrouver la compétition sous ses nouvelles couleurs.

«L’accueil des supporters m’a rendu très heureux et m’a surpris. j’en suis très heureux. On voit qu’ils sont une grande passion j’espère leur rendre sur le terrain. Physiquement je me sens bien, il faudrait je sois un peu plus en rythme, que je touche un peu le ballon mais sinon je me sens bien», a-t-il déclaré en conférence de presse.