Premier League : les nommés pour le titre de coach de la saison sont connus

Les nominations se succèdent en Premier League. Après les titres de meilleur jeune et de meilleur joueur de la saison 2019/2020, c’est au tour de la liste des entraîneurs nommés pour la récompense de coach de l’année d’être dévoilée.

Sans surprise, Jürgen Klopp, sacré champion avec Liverpool, est présent. Tout comme Frank Lampard, quatrième du classement pour sa première année à la tête de Chelsea. Enfin, Brendan Rodgers (Leicester) et Chris Wilder (Sheffield United) complètent cette liste.

Frank Lampard has been nominated for the @premierleague Manager of the Season award! 👏