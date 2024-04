Le Werder Brême suspend Naby Keïta jusqu’à la fin de la saison

Rien ne va plus entre le Werder Brême et Naby Keïta. Arrivé en provenance de Liverpool l’été dernier, le milieu a enchaîné les blessures. Mais il s’est fait remarquer pour son attitude le week-end dernier. Vexé de ne pas être titularisé face au Bayern Munich, il a boudé et décidé de ne pas jouer la rencontre. Choqué, son club a indiqué que des décisions seront prises. Dans la foulée, le joueur a publié un message assassin à destination de sa direction tout en se défendant. Ce mardi, l’écurie allemande a décidé de sévir.

«Le Werder Brême a suspendu Naby Keïta jusqu’à la fin de la saison. Le club a également infligé une amende substantielle au milieu de terrain. Le joueur de 28 ans ne s’entraînera plus avec l’équipe et ne fera plus partie du vestiaire de l’équipe première», peut-on lire sur le communiqué du Werder. «En tant que club, nous ne tolérerons pas le comportement de Naby. Il a laissé tomber son équipe dans une période difficile liée à notre récente forme et a fait passer ses propres intérêts avant ceux de l’équipe. Nous ne pouvons pas permettre cela. À ce stade de la saison, nous devons nous concentrer pleinement sur les matchs restants et sur une équipe soudée. C’est pourquoi nous n’avons eu aucune alternative», a expliqué Clemens Fritz, responsable du football professionnel du Werder Brême.