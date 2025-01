Liga : Barcelone martyrise Valence et fait son retour sur le podium

Barcelone n’avait plus le droit à l’erreur. Le club catalan, en quête de relance après quatre matchs consécutifs sans victoire en Liga, devait impérativement s’imposer pour rester dans la course à la Ligue des champions, occupant, avant le match, la 4e place avec 39 points. En face, Valence, en grande difficulté à la 19e place, était à la recherche de points cruciaux pour éviter la relégation. Avec seulement 4 points de retard sur le premier non relégable, Alavés, les Valencians se retrouvaient dans une spirale négative qu’ils espéraient stopper avec ce match. Mais l’armada offensive barcelonaise n’a pas tardé à frapper. Dès la 3e minute, Lamine Yamal a combiné avec Fermin sur le côté droit, avant de servir Frenkie de Jong, qui a ouvert le score du pied droit (1-0). À peine cinq minutes plus tard, Ferran Torres, bien placé dans la surface, a repris un centre pour doubler la mise d’une frappe imparable au poteau droit (8e, 2-0).

Les Catalans n’ont pas ralenti et ont survolé les premières minutes du match. À la 14e, Raphinha, seul face au gardien, a conclu l’action en envoyant le ballon dans le but vide (3-0), offrant ainsi une avance confortable à son équipe. Impuissante face à la domination barcelonaise, l’équipe de Carlos Corberán n’a rien pu faire pour empêcher Fermín López de marquer un nouveau but et d’aggraver le score à 4-0 (25e). Alors que Valence croyait entrevoir une lueur d’espoir avec l’obtention d’un précieux penalty, l’arbitre a finalement annulé sa décision en revenant sur une faute de Gaya sur Koundé en amont de l’action (35e).

Barcelone scelle sa victoire

Les Blaugranas ont clôturé ce premier acte avec la même intensité qu’ils l’avaient entamé. Après une frappe de Raphinha repoussée par le poteau, Fermín López a récupéré le ballon et trouvé le chemin des filets d’une frappe dans le côté droit du but (45e+4, 5-0). Au retour des vestiaires, Ferran Torres a failli aggraver le score, mais son tir a frôlé la barre transversale (55e). Valence, légèrement mieux depuis la pause, a réduit l’écart grâce à Diego Lopez, qui a parfaitement servi Duro dans la surface pour tromper Szczesny (59e, 5-1). Cependant, Lewandowski, entré en jeu peu après, a rapidement éteint les maigres espoirs valenciens. Sur une passe de Fermin, le Polonais a fusillé Mamardashvili d’un tir imparable (66e, 6-1).

Tarrega, malheureux, a offert un 7e but aux Barcelonais en déviant un centre dans ses propres filets (74e, 7-1). Une victoire maîtrisée pour Barcelone, qui retrouve le podium et s’installe à la 3e place de Liga avec 42 points. Les Blaugranas restent cependant derrière le Real Madrid, leader avec 49 points, et l’Atlético de Madrid, son dauphin. Ce large succès offre une préparation idéale avant la réception de l’Atalanta pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. De son côté, Valence, toujours 19e, poursuit sa mauvaise série en championnat.