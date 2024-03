OGC Nice : Khéphren Thuram rejoint à son tour Sport Cover

Après Geoffrey Kondogbia, Brice Samba, Nordi Mukiele, Seko Fofana, Alban Lafont et plus récemment Christopher Wooh - pour ne citer qu’eux - Sport Cover continue son ascension sur la planète football. Célèbre agence de joueurs, cette dernière vient ainsi de récupérer les intérêts d’un certain Khéphren Thuram. Selon nos dernières informations, le milieu de terrain de l’OGC Nice a décidé de faire confiance à cette organisation créée en 2006.

Formé à l’AS Monaco et titulaire indiscutable sous le maillot des Aiglons depuis le début de la saison (22 matches toutes compétitions confondues, 1 but), le natif de Reggio Emilia, aujourd’hui âgé de 22 ans, voit son contrat courir jusqu’en juin 2025.