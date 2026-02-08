L’OM prêt à jouer un vilain tour au PSG

C’est le match que toute la France attend. Ce dimanche, le Parc des Princes accueille le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Mais contrairement aux années précédentes, ce duel s’annonce bien plus indécis qu’il n’y paraît. D’un côté, le PSG semble moins souverain. La machine de Luis Enrique se grippe depuis quelques semaines, peinant à imposer sa loi. Avec l’absence de Hakimi (suspendu) et l’incertitude autour de Kvaratskhelia, Paris va devoir bricoler, probablement avec Warren Zaïre-Emery en latéral droit et peut-être encore Safonov dans les cages, lui qui a été préféré à Chevalier récemment.

De l’autre, l’OM arrive avec le couteau entre les dents. Éliminés de la Ligue des Champions, les Phocéens n’ont plus qu’un seul objectif : finir le plus haut possible en championnat et accrocher une nouvelle qualification directe en Ligue des Champions. Après leur succès convaincant en Coupe de France face à Rennes (3-0) ce mardi, les hommes de Roberto De Zerbi savent qu’ils ont un coup à jouer. Les confrontations de la saison prouvent que l’écart s’est resserré : une victoire de l’OM à l’aller (1-0) et deux nuls 2-2 (dont un au Trophée des Champions perdu aux TAB au Koweit).

Parmi les paris proposés par Betclic pour ce PSG-OM, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de la rédaction :

Match nul entre le PSG et l’OM, cote à 5,25

C’est LA belle cote du week-end. À 5,25, les bookmakers semblent sous-estimer la capacité de l’OM à tenir tête à ce PSG actuel. Il y a un mois à peine, les deux équipes se quittaient sur un spectaculaire 2-2. Le scénario risque de se répéter : Paris, privé de son couloir droit habituel (Hakimi), pourrait buter sur une équipe marseillaise bien organisée qui a fait de la Ligue 1 sa priorité absolue. Entre un PSG qui doute et un OM qui doit absolument prendre des points, le partage des points semble l’issue la plus probable d’un match sous haute tension.

But de Mason Greenwood face au PSG, cote à 3,00

S’il y a bien un joueur capable de profiter des incertitudes défensives parisiennes, c’est lui. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 réalisations, Mason Greenwood est sur un nuage. Alors que Gouiri a pris le dessus sur Aubameyang en pointe, l’Anglais reste le danger numéro 1 sur son aile. Face à une défense parisienne remaniée (Zaïre-Emery dépannant à droite, Safonov potentiellement dans les buts), la précision chirurgicale de Greenwood pourrait faire très mal. Il a marqué contre Rennes, il est en forme, il tire les penaltys et sa cote triple votre mise. Imparable.

But d’Ousmane Dembélé face à l’OM, cote à 1,88

Avec le forfait probable de "Kvara" et les incertitudes au milieu, Ousmane Dembélé devra prendre ses responsabilités. L’international français (5 buts en L1) aime les grands rendez-vous. Sa vitesse sera l’arme principale pour déstabiliser le bloc marseillais, surtout si l’OM décide de jouer haut pour aller chercher la victoire. Souvent critiqué pour sa finition, il reste néanmoins le créateur d’occasions le plus dangereux du PSG. Dans un match ouvert avec des buts attendus de part et d’autre, voir "Dembouz" trouver la faille est une option très crédible pour sécuriser un pari.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). +18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.