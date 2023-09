OM : ça commence à chauffer pour Marcelino

La suite après cette publicité

« Inquiétant ». C’est la une du quotidien marseillais La Provence ce lundi, après le match nul 0-0 de la bande de Valentin Rongier face au TFC. Un résultat nul - le deuxième de suite et le troisième de la saison - qui a déplu aux supporters phocéens, qui n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement à la fin de la rencontre. « La devise du club, c’est droit au but. On ne tourne pas autour. Et ça vaut pour l’entraîneur aussi. C’est le premier responsable celui-là. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour », a lancé un des capos du Vélodrome après le match.

Plus que les résultats, c’est le contenu des rencontres qui inquiète les supporters de l’écurie marseillaise. Arrivé avec des promesses d’un jeu direct, agressif et avec du mordant, l’équipe de Marcelino en est pour l’instant assez loin. « L’Olympique de Marcel, c’est le Football Club de l’ennui. […] On vient, on bâille et on s’en va. L’adrénaline au placard », peut-on lire dans La Provence. Sur les réseaux sociaux, les fans marseillais ont aussi été très sévères avec le jeu proposé par l’entraîneur espagnol, au point où certains regrettent déjà Igor Tudor.

Marcelino a des excuses

« Le public ? Non, je ne crois pas qu’il se soit ennuyé ce soir. Le match a été intense, nous avons progressé par rapport aux derniers matches. Aujourd’hui, il nous a manqué de la précision dans les 30 derniers mètres. Nos attaquants n’ont pas eu de réussite. La pelouse était en mauvais état, c’était difficile de jouer. Nous avons essayé de gagner de la première à la dernière minute », s’est pourtant défendu le principal concerné après la rencontre.

En plus du jeu proposé par les siens, considéré comme particulièrement mauvais par les fans donc, il y a certains choix qui interrogent. Pourquoi se passer d’un joueur comme Ounahi, se demandent beaucoup de Marseillais. « Je n’ai aucun problème avec lui, mais je dois faire des choix, choisir des joueurs. Je mets toujours sur le terrain les joueurs qui pourront être compétitifs, ceux qui s’entraînent le mieux. Ounahi est un joueur de l’effectif. On va utiliser Ounahi, on l’a déjà utilisé, il a été bon. Mais je dois choisir des joueurs », répondait l’ancien de Valence et de Villarreal en conférence de presse. Si les résultats ne sont pas encore catastrophiques - l’OM est troisième à deux points de la première place - l’aventure marseillaise de Marcelino n’a pas démarré de la meilleure des façons…