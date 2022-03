Tigres : le nouveau golazo de Florian Thauvin

La suite après cette publicité

L’ailier des Tigres de Monterrey Florian Thauvin a été auteur dimanche d’un beau but lors de la victoire de son équipe face aux Rayados de Monterrey (2-0). Le Français de 29 ans a inscrit le deuxième but de la formation mexicaine en réalisant un puissant centre tir qui n’a laissé aucune chance au portier adverse.

Cette réalisation permet à son équipe d’enchainer un huitième match sans défaite et de passer deuxième de Liga MX. C’est la quatrième réalisation de Thauvin cette saison, l’ancien Marseillais a disputé 18 matchs avec les Tigres cette année et a également délivré deux passes décisives. L’autre but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant français André-Pierre Gignac.