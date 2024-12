Coupe d’Allemagne : le Bayer Leverkusen élimine le Bayern Munich

On avait un sacré choc pour ce huitième de finale de Coupe d’Allemagne à l’Allianz Arena. Le Bayern Munich accueillait ainsi le Bayer Leverkusen dans cette superbe affiche, très vite marquée par l’expulsion de Neuer peu après le quart d’heure de jeu. Une sortie loin de sa surface qui lui a valu un rouge direct, mais son équipe a bien tenu… Jusqu’à la 69e minute et ce but de Nathan Tella.

La suite après cette publicité

Une bonne tête après un centre parfait de Grimaldo pour offrir le billet pour les quarts au champion d’Allemagne en titre, et éliminer l’ogre bavarois à un stage très précoce de la compétition. Leverkusen est donc bien parti pour défendre son titre. On notera aussi que le Werder Brême jouera les quarts suite à son succès 1-0 contre Darmstadt.