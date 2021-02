Le message du RB Leipzig à Dayot Upamecano

La suite après cette publicité

À 22 ans, Dayot Upamecano va changer de dimension. Le défenseur français va rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine, où il s'est engagé pour une durée de 5 ans. Le transfert est estimé à 42 M€, soit le montant de la clause libératoire. Après 4 ans et demi de bons et loyaux services, il va quitter le RB Leipzig où il a su se révéler aux yeux du monde du football. Son futur ex-club a d'ailleurs eu des mots très sympathiques à son égard, le remerciant de cette fructueuse collaboration et lui souhaitant le meilleur en Bavière.

«C'est dommage que Dayot nous quitte à la fin de la saison, compte tenu de sa performance pour le RB Leipzig, mais en même temps, il fallait s'y attendre un peu car il est devenu une pierre angulaire de l'équipe ces dernières années. C'est un défenseur exceptionnel et un gars formidable. Il était de notre devoir de nous adapter à cette situation et admettre qu'il puisse nous quitter un jour. Nous avons tenu parole et sommes bien placés dans notre projet pour l'avenir. Nous nous concentrons maintenant sur nos objectifs sportifs communs et voulons gagner contre Liverpool mardi (en Ligue des Champions)», a expliqué Markus Krösch, le directeur sportif de Leipzig dans le communiqué publié par le club.