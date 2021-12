OM : Arkadiusz Milik, enfin le déclic ?

La suite après cette publicité

Arkadiusz Milik commençait à devenir un véritable sujet sur la Canebière. L'Olympique de Marseille n'est-il pas meilleur sans lui ? En son absence, c'est Gerson qui s'est retrouvé. Sans le Polonais, le Brésilien évolue plus haut, les mouvements semblent plus dangereux, plus imprévisibles, et par conséquent, on se demandait vraiment comment Jorge Sampaoli allait gérer ce problème.

Ce jeudi, donc, en Ligue Europa, contre le Lokomotiv Moscou à l'Orange Vélodrome, il décidait de reposer un peu un Dimitri Payet en difficulté avec sa cuisse. Résultat des courses, Gerson était titulaire, Milik aussi. Si le premier nommé a été bon dans l'entrejeu et qu'il aurait probablement mérité de marquer, les filets n'ont tremblé qu'une seule fois, grâce au second, sur un corner.

« C'est un joueur international qui apporte beaucoup »

Mais surtout, on a retrouvé un Milik un peu plus juste techniquement que ces derniers temps et surtout un joueur qui semblait plus adapté à ses coéquipiers, comme s'il comprenait comment évoluaient ceux qui étaient sur le pré avec lui. En revanche, il n'a pas vraiment eu d'autres occasions à se mettre sous la dent, mais il semble sur la bonne voie.

C'est d'ailleurs ce qu'a évoqué Jorge Sampaoli en conférence de presse : « c'est vrai, je ne pense pas que cela a à voir avec la compétition (il a marqué quatre buts), l'Europe ou la Ligue 1. Ça lui fait du bien, c'est important pour nous qu'il marque et surtout de retrouver plus de buts de la part des offensifs, cela nous aide à nous améliorer. On n'aurait peut-être pas eu autant de perte de points si cela avait été le cas auparavant. On a toujours confiance en lui, c'est un joueur international qui apporte beaucoup. Pour retrouver cette efficacité, il a besoin de marquer donc ça va lui faire du bien. » Reste à savoir si on va le revoir en championnat, dès ce dimanche, contre Strasbourg (17h).