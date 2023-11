OM : Jordan Veretout revient sur la soirée de l’Olympico annulé

L’Olympique de Marseille a vécu un dimanche soir particulier. Alors qu’il s’apprêtait à recevoir son rival lyonnais pour l’Olympico au Vélodrome, le bus visiteur a été caillassé durant son trajet, blessant deux membres du staff dont l’entraîneur principal Fabio Grosso. Le milieu de terrain français Jordan Veretout est d’ailleurs revenu sur sa soirée "bizarre" avec ses coéquipiers, avant d’apprendre l’annulation de la rencontre par la délégation de la Ligue et le corps arbitral.

« C’est sûr que ça chamboule, on ne peut pas dire le contraire. Ça a été une période bizarre, on n’était pas dans la normalité. Mais nous, on devait simplement aller sur le terrain. Pancho (Abardonado, entraîneur intérimaire, ndlr) nous a rappelé qu’on portait le maillot de l’OM et qu’on devait tout donner », a déclaré l’international aux 6 sélections à l’AFP. Une rencontre qui se jouera finalement le 6 décembre prochain, l’horaire n’ayant pas encore été précisé par la LFP.