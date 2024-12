OM - AS Monaco : les compositions sont là

Ce dimanche, la 13e journée de la Ligue 1 se termine avec un choc au sommet entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. A domicile, les Phocéens s’organisent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia. Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Rongier et Adrien Rabiot se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Neal Maupay peut compter sur Mason Greenwood et Luis Henrique sur les ailes.

De leur côté, les Asémistes s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Radoslaw Majecki dans les cages derrière Vanderson, Wilfried Singo, Mohamed Salisu et Christian Mawissa. Le milieu de terrain est assuré par Denis Zakaria et Soungoutou Magassa avec Eliesse Ben Seghir un cran plus haut. Devant, Folarin Balogun est accompagné dans les couloirs par Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli – Murillo, Kondogbia, Balerdi, Garcia – Hojbjerg, Rongier, Rabiot – Greenwood, Maupay, Luis Henrique.

AS Monaco : Majecki – Vanderson, Singo, Salisu, Mawissa – Zakaria, Magassa – Akliouche, Ben Seghir, Golovin – Balogun

