Ligue 2 : Toulouse déroule face à Amiens, Troyes s’en sort sur le fil contre Ajaccio

Cette grosse journée de Ligue 2 s’ouvrait ce samedi avec le match entre Toulouse et Amiens au Stadium et le déplacement d’Ajaccio à Troyes au Stade de l’Aube. Deux matchs avec deux équipes qui prétendaient à la montée dans l’élite, et pour cela il fallait suivre le rythme et continuer à engranger le maximum de points possible. Choses faites pour Toulouse et Troyes.

Les Toulousains s’étaient imposés nettement 3 buts à 0 face aux Amiénois avec des réalisations de Healey (15e), Spierings sur penalty (41e) et Bayo en fin de match (86e). Les Troyens, eux, ont dû attendre la toute fin de match et la 93e minute de jeu pour obtenir les trois points grâce à un but de Touzghar. Avec ces victoires, Troyes reste en tête du championnat avec 53 points, tandis que Toulouse reste en embuscade juste derrière avec 52 points.

Le classement de la Ligue 2.