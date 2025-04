Real Madrid : Kylian Mbappé prend encore très cher

Dimanche soir, le Real Madrid jouait gros. Très gros. Face à un gros morceau comme l’Athletic, les Merengues devaient gagner pour deux raisons : se refaire devant leur public après l’élimination en Ligue des Champions, puis rester dans la course pour la Liga suite à la nouvelle victoire du Barça plus tôt dans le week-end. Et grâce à ce but de Fede Valverde dans le temps additionnel, le Real Madrid a pu renouer avec la victoire (1-0) tout en restant dans la roue du FC Barcelone, toujours 4 points devant au classement de la Liga.

Pour ce match, les observateurs et les journalistes espagnols étaient aussi très attentifs à ce qui allait se passer en tribunes, avec la réaction des supporters madrilènes après cette humiliation face aux Gunners. Et pour le coup, le public merengue a été plutôt clément, et a plutôt encouragé ses hommes avant de chercher à les mettre encore plus à mal. Certains ont même été applaudis, à l’image de Fede Valverde, Dani Ceballos et… même Carlo Ancelotti.

Mbappé pris pour cible

Mais les fans avaient tout de même envie de régler leurs comptes avec les gros noms de l’équipe. Vinicius Jr a ainsi été sifflé au début, mais il a vite transformé ces huées en applaudissements avec une masterclass sur le terrain. D’autres n’ont pas pu le faire… Kylian Mbappé, qui n’était pas sur la pelouse dimanche après son expulsion face à Alavés le week-end dernier et qui est touché à la cheville, a assisté à la rencontre depuis les tribunes. Lorsque les écrans géants du stade l’ont montré… il a été sifflé assez copieusement par une bonne partie du Santiago Bernabéu. Déjà sifflé face à Arsenal en milieu de semaine, le Bondynois ne convainc toujours pas les Madrilènes. « Le Madridismo n’est pas satisfait de Mbappé malgré les 33 buts qu’il a marqués cette saison », résume Marca. Il faut dire qu’au-delà de son manque d’inspiration et d’une capacité à faire des différences souvent en berne, Mbappé est aussi critiqué à cause d’une certaine nonchalance et d’un manque d’efforts sur le plan défensif.

Si AS évoque « une pluie de sifflets contre Mbappé » qui semble être considérée comme méritée et justifiée par la plupart de l’opinion publique de l’autre côté des Pyrénées, le Bondynois a tout de même certains défenseurs dans les médias espagnols, à l’image de l’ancien joueur et consultant Alvaro Benito. « Les bons joueurs ne doivent jamais être considérés comme le problème, ce qu’il faut faire avec ces joueurs c’est de leur faire comprendre quel doit être leur comportement collectif pour être une top équipe. Il faut aussi se demander pourquoi tous les joueurs du Real Madrid, à l’exception d’Asencio et de Courtois, sont en dessous de leur niveau », a-t-il lancé sur la Cadena SER. Autant dire que Mbappé n’a pas intérêt à se louper lors de cette finale de Copa del Rey…