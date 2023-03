LdC, Chelsea : Graham Potter fait l’état des troupes avant d’affronter le BvB

Chelsea n’a plus le droit à l’erreur. Battu 1-0 à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions il y a trois semaines, le club londonien devra s’imposer s’il ne veut pas voir son parcours européen, et probablement sa saison, prendre fin. Pour ce choc, Graham Potter pourra compter sur le retour de Christian Pulisic, décevant cette saison (1 but et 2 passes décisives en 21 matchs) et blessé au genou depuis début janvier.

Pour Reece (James, touché aux ischios et absent samedi contre Leeds, NDLR), nous prendrons une décision demain, a d’abord révélé le coach de Chelsea en conférence de presse ce lundi, avant de poursuivre. Christian Pulisic est dans l’équipe. Et Potter d’expliquer qu’il était encore trop tôt pour N’Golo Kanté pour revenir dans le groupe, précisant que le Français « a l’air bien* ».

