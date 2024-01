L’Arabie saoudite menace encore le Real Madrid

C’est une menace pour les clubs européens, et personne n’est épargné. Même s’il est vrai que certains joueurs ont eu des déboires du côté de l’Arabie saoudite, à l’image de Karim Benzema ou d’un Jordan Henderson déjà revenu en Europe, la Saudi Pro League reste une destination très attirante pour les meilleurs joueurs du Vieux Continent. La preuve, Nabil Fekir est en passe de se joindre à la belle liste de stars qui ont fait le choix de rejoindre ce championnat aux ambitions démesurées, comme dévoilé en exclusivité par nos soins.

La suite après cette publicité

Même un club du calibre du Real Madrid peut avoir peur, la preuve avec Karim Benzema l’été dernier. Et un nouveau cas similaire pourrait se produire dans les jours à venir. Comme l’indique Relevo, la menace saoudienne plane toujours au-dessus de la tête de Luka Modric, qui avait dit non l’été dernier mais pourrait changer d’avis maintenant. Surtout que comme l’indique le média, son ami proche Ivan Rakitic va bel et bien s’envoler pour Al-Shabab dans les prochaines heures.

À lire

Liga : le Real Madrid renverse Las Palmas grâce à Aurélien Tchouaméni

Modric est déçu

Il faut dire que l’été dernier, Modric pensait qu’il allait encore être important à Madrid cette saison. Seulement, la réalité est bien différente. Il n’a par exemple disputé aucune minute sur les deux dernières rencontres, face à Almeria et Las Palmas, où les Merengue sont en plus eu du mal. Le joueur estime que le club ne respecte pas sa part du contrat accordée l’été dernier, quand il avait eu quelques garanties concernant son temps de jeu. Il savait que le club souhaitait miser sur la jeunesse, mais il s’attendait tout de même à avoir un temps de jeu plus conséquent.

La suite après cette publicité

Le média espagnol précise qu’une prolongation de son contrat qui expire en juin semble actuellement très compliquée, dans la mesure où Modric estime encore avoir quelques saisons devant lui et ne veut pas être un second couteau. Les Saoudiens surveillent la situation de très près et pourraient ne pas attendre les mois de juillet/août pour passer à l’attaque et se positionner dès maintenant pour le Croate. Affaire à suivre…