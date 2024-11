Manchester City : la réaction désabusée de Pep Guardiola

L’annonce de la prolongation de Pep Guardiola à Manchester City n’a pas aidé les Skyblues à retrouver du mordant. Incapable de remporter le moindre match depuis le 26 octobre dernier, le champion d’Angleterre restait sur cinq revers consécutifs avant la réception de Feyenoord hier soir en Ligue des Champions. À la 53e minute, les Cityzens pensaient avoir enfin mis un terme à cette mauvaise série. Grâce à un doublé d’Erling Haaland et une réalisation d’İlkay Gündoğan, City menait 3-0 et semblait se diriger vers un succès tranquille.

Mais cette équipe-là est bel et bien malade. En quinze minutes, Feyenoord a réussi l’exploit de revenir à 3-3 dans un Etihad Stadium médusé. KO debout, Pep Guardiola ne semble plus avoir les mots pour expliquer l’inexplicable. Pire, l’entraîneur espagnol en vient même à se flageller en s’infligeant de petites blessures à la tête. Forcément très attendu par les médias à l’issue de la rencontre, le Catalan était désabusé. « Je ne sais pas si l’erreur est mentale ou technique. Le but du 3-1 ne peut pas arriver, le deuxième but ? Cela ne peut pas nous arriver non plus », a-t-il indiqué, avant d’expliquer qu’il ne s’attendait pas à un tel scénario au moment de faire tous ses changements en deuxième période.

Guardiola ne l’a pas vu venir

« Le résultat n’était pas en danger, ils ne nous attaquaient pas. (Nathan) Aké revenait de blessure et je ne voulais pas le faire jouer pendant 90 minutes, et Gündogan est notre seul milieu défensif. Je voulais aussi que De Bruyne prenne du rythme. Le match se déroulait bien, je ne pensais pas que nous allions perdre. » Preuve de l’abattement de Guardiola, ce dernier a utilisé le verbe perdre alors que son équipe ne s’est pas inclinée. Mais l’Espagnol n’est pas du genre à taper sur ses joueurs quand c’est l’heure de la crise… même s’il leur a envoyé un petit message quand même.

« Je n’ai pas besoin de leur envoyer de message, ils connaissent parfaitement la situation. C’est comme ça, c’est difficile de se faire à l’idée. C’était un bon match. Nous avons marqué trois buts et nous aurions pu en marquer d’autres, mais à la fin, nous avons encaissé le premier but et nous n’avons pas été assez stables et nous n’avons pas pu gagner. Ce qui compte, ce n’est pas l’intensité de la course des joueurs ou leur engagement, mais le fait qu’en football, on gagne à des moments précis. (Jack) Grealish aurait pu marquer à la fin, mais il a touché le poteau. Je ne me souviens pas que Feyenoord ait créé beaucoup de danger en première mi-temps, mais nous ne sommes pas capables de conclure les matches et à chaque fois qu’ils sont venus, ils ont marqué contre nous. » Le message est passé.