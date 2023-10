Rennes-PSG : les regrets de Ludovic Blas

La suite après cette publicité

C’est un Paris Saint-Germain rancunier qui s’est présenté au Roazhon Park ce dimanche soir pour dominer le Stade Rennais (3-1), lors de la 9ème journée de Ligue 1. Une petite désillusion pour les Rennais qui espéraient faire mieux pour faire le plein de points devant leur public. Ludovic Blas n’a pas caché ses immenses regrets après la rencontre au micro de Prime Vidéo :

«Ils ont été bon, ils ont bien joué les coups, ils ont été efficaces. On a eu des situations, moi le premier et on n’a pas su être décisif sur ce coup là. On a réussi à revenir à 2-1, mais le troisième but nous a mis un coup derrière la tête. On devait aller les chercher mais ils ont bien joué les coups tout simplement, ils ont bien ressorti la balle et après, ça nous fait courir encore plus donc beaucoup d’effort et moins de lucidité», a-t-il déclaré.