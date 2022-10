Bayer 04 Leverkusen - FC Porto : les compositions officielles

Il y a une semaine, le FC Porto reprenait des couleurs dans la course à la qualification. Victorieux 2-0, les Portugais restent sur trois victoires toutes compétitions confondues. La qualification est donc tout à fait possible, en cas de succès ce soir. De son côté, le Bayer Leverkusen est au pied du mur en championnat. Avant-dernier au classement, le club allemand a décidé de tout changer la semaine dernière. Xabi Alonso arrive en tant qu’entraîneur et sa méthode commence déjà à porter ses fruits. Facile vainqueur de Schalke 04 à domicile (4-0), le Bayer sort de la zone rouge. La qualification est encore possible en C1, il faut pour cela l’emporter ce soir contre le FC Porto. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato. Coup d’envoi à 21h.

Xabi Alonso prépare la réception du FC Porto avec quelques absents. Jeremie Fripong et Robert Andrich sont suspendus. Exequiel Palacio est toujours blessé, comme Karim Bellarabi, Sardar Azmoun et Florian Wirtz. Le tacticien espagnol choisit donc un 3-4-3 avec Mitchell Baker en tant que piston gauche. L’attaque ne change pas et on retrouve le trio Moussa Diaby – Callum hudson-Odoi - Patrik Shick. De son côté, Sergio Conceição devra faire sans son capitaine Pepe, blessé la semaine dernière au genou. Le Portugais de 39 ans est même incertain pour le mondial. L’entraîneur portugais ne change pas ses plans pour autant et garde son 4-4-2 avec Fabio Cardoso pour remplacer Pepe et le duo Teremi – Galeno devant.

Les compositions d'équipes :

Bayer 04 Leverkusen : Hradecky (C.) – Hincapie, Tah, Kossounou - Bakker, Demirbay, Aranguiz, Admi - Diaby, Shick, Hudson-Odoi

FC Porto : D.Costa - Zaidu, Carmo, Cardoso, J.Mario – Pepé, Eustaquio, Uribe, Otavio (C.) – Taremi, Galeno

