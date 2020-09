Coronavirus : la réaction originale de Zlatan Ibrahimovic

Cet après-midi, l'AC Milan a confirmé que Zlatan Ibrahimovic avait été testé positif à la Covid-19. Une mauvaise nouvelle pour le joueur, mais aussi pour les Rossoneri qui devront se passer de ses services lors des trois prochains matches.

Quelques heures après cette annonce, Ibra a tenu à réagir. Et comme d'habitude, il a fait du Ibra. « J’ai été testé négatif hier et positif aujourd’hui. Pas de symptômes. La Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée », a-t-il posté sur sur son compte Twitter.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea