Umbro présente le maillot domicile de l'EA Guingamp pour la saison 2021-2022

Quelques semaines après avoir révélé un maillot de gardien au design vintage pour l'En Avant Guingamp, Umbro dévoile le nouveau maillot que porteront Matthias Phaeton et ses partenaires au stade du Roudourou durant la prochaine campagne de Ligue 2.

Équipé par la marque au double losange depuis 2020, le club fondé en 1912 a pour le moment bénéficié de maillots respectant sa grande histoire et ses couleurs traditionnelles. Depuis de nombreuses décennies, le club breton arbore du rouge avec une touche de noir et de blanc dans son antre. C'est donc tout naturellement que l'équipementier britannique reprend les couleurs qui ont fait le bonheur des légendes du club vainqueur de la Coupe de France à deux reprises.

Connu pour dévoiler des tuniques qui sortent de l'ordinaire et qui sont remplies d'histoire, Umbro présente ici un maillot qui respecte certes l'ADN du club, mais qui s'éloigne également de ce que les supporters guingampais ont pris l'habitude de voir. Très classe, cette tunique présente un design fait de bandes verticales rouges de deux nuances alors que le col polo et les manches se distinguent avec un graphique en damier. Au niveau de la nuque, on retrouve le slogan du club « tous ensemble, toujours en avant » alors que du blanc recouvre le sponsor maillot le logo Umbro.