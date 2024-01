PSG - Stade Brestois : les compositions officielles

Pour terminer la 19ème journée de Ligue 1, le PSG accueille le Stade Brestois au Parc des Princes ce dimanche soir (suivez la rencontre en direct sur FM). C’est un match entre le 1er et le 3ème qui aura lieu à Paris avec d’un côté des Parisiens qui ont su creuser un écart avec Nice et semble s’envoler vers un nouveau titre de champion et de l’autre des Brestois qui n’en finissent plus de surprendre son monde. Les joueurs d’Eric Roy peuvent même revenir à 1 point de Nice, 2ème, en cas de succès. Sur une lancée de 9 matchs sans défaites, les Bretons ont aussi pris seulement 2 buts sur cette même série. La tâche s’annonce tout de même dure puisque les hommes de Roy n’ont jamais gagné contre le PSG. Les Parisiens eux continuent de gravir les échelons vers un nouveau titre et se préparent pour leur 1/8ème de finale de Ligue des Champions à venir contre la Real Sociedad.

Eric Roy opte pour son 4-3-3 avec la paire Chardonnet-Brassier derrière, Lees-Melou, Magnetti et Camara au milieu puis Mounié en pointe avec Le Douaron et Del Castillo sur les ailes. Côté parisien, Luis Enrique doit faire avec une défense amoindrie. Zaïre-Emeyr sera latéral droit en tout cas sur la feuille de match, Danilo et Beraldo en défense centrale. Ruiz et Vitinha au milieu de terrain et un quatuor offensif composé de Barcola, Kolo Muani, Asensio et Mbappé.

Les compositions d’équipes :

PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery, Danilo, Beraldo, Hernandez - Vitinha, Ruiz - Kolo Muani, Asensio, Mbappé (cap.), Barcola.

Stade Brestois : Bizot - Lala, Chardonnet (cap.), Brassier, Locko - Magnetti, Lees-Melou, Camara - Le Douaron, Mounié, Del Castillo.

