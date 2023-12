L’Espanyol Barcelone saisit la justice pour un dysfonctionnement du VAR

Quatrième de Liga Adelante, l’Espanyol Barcelone n’a toujours pas digéré sa relégation la saison dernière. Et pour cause, le match nul face à l’Atlético de Madrid lors de la 36e journée ne passe pas (3-3). Ce jour-là, Antoine Griezmann s’offre un but qui n’aurait pas dû être validé selon le club catalan, puisque le ballon n’avait pas totalement franchi la ligne. L’arbitre n’avait cependant pas bronché. Hélas pour ce dernier, par la suite, une enquête a démontré que des images prouvant que le ballon de l’attaquant français n’avait pas passé la ligne ont été cachées à l’arbitre central.

Alors, vendredi, l’Espanyol Barcelone a publié un communiqué dans lequel le club demande réparation à la justice. «Aujourd’hui, nous savons que ce qui s’est passé lors de ce match (la concession d’un but à l’Atlético de Madrid qui n’aurait jamais dû marquer) va bien au-delà des erreurs humaines compréhensibles dans le domaine sportif. Cette décision et d’autres situations, à notre avis encore incompréhensibles aujourd’hui, ont influencé de manière décisive une relégation.»