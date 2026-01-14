CdM 2026 : des députés anglais veulent exclure les Etats-Unis à cause de Trump

Ce mardi 13 janvier, la chaîne britannique BBC a dévoilé qu’un groupe de 23 députés britanniques issus de plusieurs partis, dont les Travailliste, les Libéraux-démocrates, les Verts et le Plaid Cymru, avait signé une motion appelant les organisations sportives internationales à envisager l’exclusion des États-Unis de leurs grandes compétitions, à commencer par la prochaine Coupe du Monde de football 2026 qu’ils co-organisent. Les signataires demandent que le pays soit temporairement écarté tant qu’il ne démontre pas un « respect clair du droit international et de la souveraineté des autres nations », invoquant comme justification les récentes actions militaires de Washington en Amérique latine et en Afrique, notamment l’intervention au Venezuela et au Nigeria.

Cette motion, déposée en dehors des procédures parlementaires, met sous pression la FIFA et d’autres fédérations sportives, au moment où l’instance mondiale du football a récemment honoré le président américain Donald Trump d’un prix pour la paix. Les députés estiment que de grands événements sportifs ne doivent pas servir à normaliser ou légitimer ce qu’ils considèrent comme des violations du droit international par une puissance mondiale. La Maison Blanche n’a pour l’heure pas formulé de réponse publique à ce texte.