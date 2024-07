Monaco : le Bayern Munich ne lâche pas Breel Embolo

Recruté par l’AS Monaco en 2022 en échange de 12,5 M€ et sous contrat jusqu’en 2026, Breel Embolo (27 ans) peut-il déjà quitter le Rocher ? Après une première saison encourageante (12 buts inscrits en 32 matches de Ligue 1), l’attaquant suisse s’était gravement blessé au genou. Revenu juste à temps pour disputer l’Euro 2024 avec la Nati (1 but), le Monégasque, qui avait fait une bonne fin de saison avec le club du Rocher, avait fait parler de lui en étant annoncé dans le viseur du Bayern Munich. Une rumeur à laquelle l’Helvète avait réagi en juin dernier.

« J’espère que vous comprendrez que je ne peux rien dire à ce sujet, par respect pour mon club et par respect pour le FC Bayern. C’est un grand club, bien sûr. (…) Je connais très bien Leroy (Sané), Dayot (Upamecano), Leon (Goretzka) et Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting). C’est donc un club que je regarde le samedi ou le dimanche. Mais je n’y pense pas et je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet. (…) La Bundesliga est une Ligue passionnante, j’y ai passé six belles années. Mes enfants y sont nés. J’ai connu deux grands clubs : Schalke, bien sûr, avec ses 60 000 supporters, et le Borussia Mönchengladbach, où je me sentais très à l’aise et où j’ai passé de meilleurs moments. (…) On ne sait jamais (…), si cela devient un sujet, il faudra l’étudier » lâchait-il avant d’affirmer qu’il était «très heureux à Monaco.»

Embolo est bien à Monaco mais…

Selon nos informations, le Bayern n’a pas abandonné cette piste. Loin de là. Depuis le départ d’Eric Maxim Choupo-Moting, les Munichois se cherchent un nouvel attaquant. Et après avoir vu les prestations d’Embolo à l’Euro, les dirigeants bavarois ont été rassurés et convaincus que cette piste restait crédible qui apporterait un vrai plus à Vincent Kompany offensivement. De son côté, Embolo, qui a récemment changé d’agent, serait intéressé par un retour en Allemagne. Toutefois, nous pouvons vous préciser qu’aucune offre n’a encore été faite à l’ASM qui souhaite de son côté conserver à tout prix conserver son n°36.

L’option Embolo a enfin le mérite d’être intéressante pour le Bayern pour deux principales raisons. La première, c’est que le Suisse connaît bien la Bundesliga pour avoir évolué trois ans à Schalke 04 (12 buts, 9 passes décisives en 61 matches de 2016 à 2019) et trois ans au Borussia Mönchengladbach (25 buts, 20 passes décisives en 106 matches de 2019 à 2022). La seconde, c’est qu’il retrouverait au Bayern un certain Max Eberl qu’il a côtoyé à Mönchengladbach. Enfin, l’attaquant international suisse n’a pas fait d’un départ une priorité absolue puisqu’il se sent très bien sur le Rocher. Seul un gros club européen de l’envergure du Bayern pourrait l’inciter à quitter la Principauté. À suivre.