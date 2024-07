Le FC Barcelone pourra virer Robert Lewandowski gratuitement

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction de son secteur offensif. Alors que Lamine Yamal est appelé à être le nouveau leader offensif barcelonais du haut de ses 17 ans seulement, le club catalan tente de faire venir son acolyte de sélection Nico Williams. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on a notamment pu voir Joan Laporta confirmer à un fan que sa formation tentera bien d’enrôler l’ailier basque.

La rumeur Dani Olmo, par ailleurs formé à La Masia, revient aussi de façon incessante dans la presse locale ces derniers jours, même si ça semble pour le moment moins chaud que pour Williams. Au milieu de cette fougue et cette jeunesse, Robert Lewandowski fait peut-être un peu tâche. Très critiqué ces derniers mois malgré une saison plus que correcte sur le plan statistique (19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs de Liga), le buteur de 35 ans ne fait plus forcément l’unanimité.

Adieu dans un an ?

Surtout que son salaire évolutif - il va coûter 32 millions d’euros cette saison au Barça - est un gouffre financier pour un club en difficulté. Comme l’indique Relevo, le Barça aura la possibilité de se séparer de lui gratuitement l’été prochain, et ce alors qu’il lui restera encore un an de contrat, grâce à une clause cachée. Pour cela, il faudrait qu’il joue moins de 55% des rencontres du club barcelonais.

En cas de blessure grave ou de déclassement dans la hiérarchie et rôle de remplaçant (il faut jouer un minimum de minutes pour que le match soit considéré comme joué), le club catalan aura donc la possibilité de mettre fin à la relation qui le lie à l’ancien du Bayern un an avant la fin de son lourd contrat. Affaire à suivre…