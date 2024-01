Egypte - Ghana : les compositions officielles

Suite de la 2e journée de la phase de poules de cette Coupe d’Afrique des nations avec l’Egypte qui affronte le Ghana à partir de 21h. Après le surprenant match nul 2-2 face au Mozambique, les Pharaons doivent l’emporter et enfin lancer leur compétition. La situation est encore plus urgente pour les Ghanéens qui se sont inclinés 2-1 face au Cap-Vert lors de la 1ère journée, une défaite ce soir serait quasiment synonyme d’élimination. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Rui Vitoria opte pour un 4-2-3-1. Le sélectionneur portugais des Pharaons procèdent à quelques changements par rapport au premier match, Zizo et Trezeguet filent sur le banc, Marmoush et Ashour prennent leurs places. Chez les Black Stars, un onze relativement offensif est mis en place, Inaki Williams, Semenyo et Kudus sont titularisés.

Les compositions

Egypte : El Shenawy - Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Hamdi - Fathi, Elneny - Salah ©, Marmoush, Ashour - Mohamed

Ghana : Ofori © - Odoi, Djiku, Salisu, Mensah - Ashimeru, Abdul Samed - Semenyo, Kudus, J.Ayew - I.Williams

