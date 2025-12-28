Manchester City fixe ses conditions au Barça pour Nathan Aké

Le Barça semble bien décidé à recruter un défenseur central cet hiver pour compenser l’absence prolongée d’Andreas Christensen, et Nathan Aké, parmi tant d’autres noms cités, se détache comme une option crédible. Selon Sport, le profil du défenseur néerlandais correspond parfaitement aux besoins du club catalan : il peut jouer au centre ou comme latéral gauche, possède une bonne relance et une solide expérience internationale. Peu utilisé cette saison à Manchester City avec seulement un match titulaire en Premier League et un peu plus de 700 minutes jouées, le joueur de 30 ans est motivé par l’idée d’avoir plus de temps de jeu, notamment en vue du prochain Mondial avec les Pays-Bas.

Si le journaliste Ekrem Konur a confirmé l’intérêt du club catalan pour Aké et souligne que City ne l’envisagerait de laisser partir qu’en transfert ou dans le cadre d’un échange, le Barça privilégierait un prêt avec option d’achat, idéalement sur six mois. Malgré cette complexité, l’option Aké reste séduisante pour le club catalan, surtout si Christensen est officiellement mis à l’écart dans les deux prochaines semaines.