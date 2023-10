Le RC Lens se rapproche d’un rachat du Stade Bollaert

Après un été plus qu’agité pour son retour en Ligue des Champions cette saison, le RC Lens a été contraint de revoir son effectif pour pallier les départs notables de Loïs Openda (RB Leipzig) et Seko Fofana (Al Nassr). Après une entame de Championnat très compliqué, les Sang et Or se relèvent enfin, avec notamment une victoire de prestige contre Arsenal, en Ligue des Champions (2-1) dans un Bollaert-Delelis en folie. Le RC Lens est d’ailleurs sur le point de racheter son stade à la Ville de Lens.

Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, invité de France Bleu Nord ce lundi, a annoncé qu’un accord commun a été trouvé entre le club et la Ville de Lens sur le rachat du stade Bollaert. «Ça avance. On s’est mis d’accord avec la mairie de Lens. Il nous faut maintenant l’approbation du ministère des Finances. Nous avons eu des discussions très longues et très fructueuses avec la mairie. On se comprend bien avec le maire, Sylvain Robert».