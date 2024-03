Niko Kovač bientôt viré du Vfl Wolfsburg ?

Wolfsbourg est dans le dur. Face à Augsbourg ce samedi, le club allemand a chuté à domicile (1-3) et a enchaîné un onzième match de suite sans victoire. Aux portes de la relégation avec cette 14e place en Bundesliga, les Loups n’ont que six points d’avance sur Mayence. Et selon les dires du directeur général Marcel Schäfer, une discussion sera faite avec l’entraîneur Niko Kovač pour évoquer sa situation.

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il ne serait pas du tout approprié, dix minutes après le match, de mener une discussion publique sur le personnel. Il faut d’abord nous donner la possibilité d’en discuter en interne et de faire le point», a-t-il annoncé après la défaite, dans des propos rapportés par Bild. L’avenir de l’ancien coach monégasque semble s’écrire désormais loin du club allemand.