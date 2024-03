Georginio Wijnaldum enrage contre le PSG

Il était l’un des cinq grands joueurs recrutés à l’été 2021 et censés permettre au PSG de glaner la première Ligue des Champions de son histoire. Pourtant, aux côtés de Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum est sûrement celui qui a le moins répondu aux attentes. Auteur d’une première saison intéressante sous l’égide de Mauricio Pochettino, l’ancien de Liverpool ne rentrait pas dans les plans de Christophe Galtier l’année dernière et a été prêté à l’AS Rome. Désormais sous les couleurs d’Al-Ettifaq, le milieu de 33 ans joue régulièrement et continue d’être appelé avec les Pays-Bas.

Pour autant, le natif de Rotterdam aurait souhaité rentrer au bercail et signer au Feyenoord l’été dernier. Pourtant, comme il l’a expliqué au micro d’ESPN, le PSG a demandé une somme faramineuse pour le libérer de sa dernière année de contrat : «en fait, c’est comme ça : j’ai dû quitter le Paris Saint-Germain, il n’y avait pas d’avenir pour moi là-bas. Il n’y avait presque pas d’autres options. J’aurais vraiment aimé aller à Feyenoord, mais Paris demandait dix millions d’euros, plus mon salaire. C’était impossible à réaliser.»