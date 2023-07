JT Foot Mercato : l’AC Milan continue de dynamiter le marché des transferts

L’AC Milan ne sait plus où donner de la tête !

Après le départ de Sandro Tonali à Newcastle pour la somme de 70 M€, le club lombard a officialisé l’arrivée de Luka Romero ce jeudi. Mais ce n’est que le début pour les Rossoneri puisqu’ils n’abandonnent pas la piste menant à Christian Pulisic. D’après The Atletic, les Italiens ont proposé une nouvelle offre à Chelsea pour l’Américain, à hauteur de 22 M€. Une offre plus proche de la somme demandée par les Blues. Autre possible recrue pour l’AC Milan, le milieu de terrain lisboète, Florentino Luis. Il est vu comme le successeur de Sandro Tonali. Pour pouvoir s’attacher les services de Florentino Luis, il va falloir débourser au moins 30 M€ réclamé par Benfica. Adama Traoré fait aussi parti de la longue liste des possibles recrues des Lombards d’après Sky Italia… Ils auraient même rencontré Jorge Mendes, l’agent de l’international espagnol pour évoquer sa possible venue. Stefano Pioli aurait lui donné son accord quant à l’arrivée de l’ancien joueur des Wolves, libre de tout contrat. Sa signature pourrait être bouclée rapidement. Enfin, La Gazzetta dello Sport annonce qu’Alvaro Morata souhaite rejoindre l’AC Milan dès la saison prochaine. Un salaire de 5 M€ par an lui a été proposé. Il reste à trouver un terrain d’entente avec l’Atletico de Madrid. Jesper Lindström est lui aussi dans les plans des Milanais, mais ce n’est pas gagné puisque Newcastle est également dans le coup. Et son club, l’Eintracht Francfort réclame une somme entre 30 et 40 M€ pour s’en séparer. Pour finir, Relevo a annoncé ce matin que Yunus Musah est ciblé par les Milanais ! Le joueur de Valence serait aussi évalué par ses dirigeants à environ 30 M€… Aucune négociation pour le moment, bien que des discussions ont déjà eu lieu.

Carlo Ancelotti a déjà un ennemi au Brésil

Carlo Ancelotti n’est pas encore installé sur le banc de la Seleção, qu’il est déjà sous le feu des critiques. Et ce n’est pas n’importe quel détracteur puisqu’il s’agit de Lula, l’actuel président de Brésil ! Dans une interview accordée à SBT, une chaine de télévision publique, Lula s’en est pris au Mister : «J’apprécie Ancelotti, mais il n’a jamais été le sélectionneur de l’Italie. Pourquoi il ne résout pas le problème de l’Italie, qui n’a pas participé au dernier Mondial ? C’est très facile de diriger une équipe en Europe avec onze joueurs de sélection. Ce qui est difficile, c’est de venir ici et de diriger les Corinthians. J’aimerais voir si Ancelotti se débrouillerait bien avec les Corinthians.» Drôle de bienvenue pour l’Italien qui devrait reprendre la sélection brésilienne dès l’été 2024.

Les officiels du jour

C’est officiel, Mouriño débarque à l’Atlético de Madrid ! Aucun lien avec le Special One, il s’agit d’un jeune défenseur uruguayen. Il quitte le Racing Club de Montevideo et s’engager avec les Colchoneros pour cinq saisons. En Serie A, Mitchel Bakker rejoint l’Atalanta en provenance du Bayer Leverkusen. Le montant du transfert s’élève à 11 M€, bonus compris. Kolasinac aussi a signé avec l’Atalanta ! Arrivé libre, il avait refusé de prolonger à l’Olympique de Marseille. Autre ancien Marseillais, Kevin Strootman a prolongé avec le Genoa jusqu’en juin 2024. En France, Jessy Moulin quitte Troyes en fin de contrat et après 2 saisons passées chez les Troyens, relégués en Ligue 2. Du côté de Montpellier, Belmin Dizdarevic débarque. Le nouveau portier montpelliérain vient concurrencer Dimitry Bertaud, de retour d’une rupture des ligaments croisés et Benjamin Lecomte ! Pour finir, c’est officiel, le Paris Saint-Germain a annoncé l’arrivée de l’Uruguayen, Manuel Ugarte, contre un chèque de 60 M€, prix de sa clause libératoire fixée par le Sporting. Son contrat le lie au club parisien jusqu’en 2028…