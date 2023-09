PSG : Luis Enrique botte en touche pour Draxler et Verratti

La suite après cette publicité

Après 48 heures plutôt chargées au Paris Saint-Germain, marquées par les arrivées de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, les joueurs doivent désormais reprendre la direction du turbin avec un match capital prévu ce dimanche soir contre l’Olympique Lyonnais, pour la 4ème journée de Ligue 1. Même si le mercato est fermé dans le sens des arrivées, certains joueurs peuvent encore plier bagages dans les marchés toujours ouverts comme celui du championnat qatari où sont pressentis Marco Verratti et Julian Draxler.

Mais en conférence de presse, l’entraîneur espagnol Luis Enrique n’a pas voulu en dire trop sur ces deux dossiers, préférant garder le silence devant les journalistes présents au Centre Passy : «Sur Marco Verratti, je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées. Je n’ai rien à dire de plus. Les conseils que j’ai pu lui donner aussi restent du domaine du privé. En ce qui concerne Draxler, ce n’est pas non plus à moi de demander, il faut se tourner vers Luis Campos», a affirmé l’entraîneur espagnol.