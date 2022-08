Arkadiusz Milik fait ses adieux à l'OM

La suite après cette publicité

Le «grand attaquant» polonais (28 ans) prêté par le Napoli en janvier 2021, puis définitivement acheté cet été (8 M€), sera resté 18 mois à l'OM. Le voilà de retour en Italie. Arkadiusz Milik et l'Olympique de Marseille sont tombés d'accord avec la Juventus autour d'un prêt payant de 2 M€ avec une option d'achat de 8 M€. Il a d'ailleurs réagi à sa signature chez la Vieille Dame, ce matin.

Auteur de 30 buts et 3 passes décisives en 55 matches disputés sous les couleurs olympiennes, l'international polonais était venu à Marseille pour se relancer. On peut dire qu'il a réussi son coup. Il n'a pas oublié de remercier les Marseillais, une fois arrivé à Turin. «Merci pour l'accueil, merci aux fans incroyables, merci à cette belle ville, merci à l'équipe, merci pour les buts, les émotions et les résultats. Merci pour tout,» a déclaré Arkadiusz Milik, sur les réseaux sociaux.